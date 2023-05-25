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Литва посилить контроль за експортом підсанкційних товарів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва посилить контроль за експортом підсанкційних товарів
Литва посилить контроль потоків підсанкційних товарів
фото з відкритих джерел

Такі дії вживаються у відповідь на нетипове зростання торгівлі з окремими третіми країнами та з метою запобігання можливому обходу санкцій

Литовська митниця з 5 червня посилить контроль за товарами, на які поширюються експортні заборони й обмеження та які експортуються до третіх країн через територію Російської Федерації та/або Білорусі або перевозяться транзитом через ці країни. Про це повідомляє Delfi.

«Насамперед рекомендуємо представникам бізнесу в усіх випадках проводити ретельну перевірку перед експортом підсанкційних товарів, прийманням їх до перевезення, наданням логістичних послуг або послуг з митного декларування та переконатися, що товари перевозитимуться лише транзитом через територію Російської Федерації та/або Білорусі та що вони не призначені для використання в Російській Федерації або в Білорусі, не продаються і не постачаються будь-якій фізичній або юридичній особі, суб'єкту або організації в Російській Федерації або Білорусі», – йдеться у повідомленні, поширеному митницею у середу.

За відсутності необхідних доказів або затримки з їх поданням до митниці Литви товари не будуть випущені з Євросоюзу, а триваліша перевірка обставин їх перевезення може, як прогнозується, призвести до небажаних простоїв транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що Литва почала відмовляти росіянам та білорусам у посвідці на проживання.

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Теги: митниця Литва перевезення

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