У разі переобрання на новий термін, Трамп пообіцяв виступити посередником між Росією та Україною і припинити війну за 24 години

Путін намагається переманити до себе кандидата в президенти, який однозначно відмовився брати на себе зобов'язання підтримувати Україну у випадку повернення до Білого дому

До останнього санкційного списку Росії увійшли кілька ворогів Дональда Трампа, оскільки Кремль намагається прихилити до себе потенційного наступного президента Сполучених Штатів. Про це розповідає видання The Telegraph.

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Майкл Берд, офіцер поліції Капітолія, який застрелив протрампівського бунтівника під час заколоту 6 січня, є одним з 500 імен, внесених Кремлем у санкційний список. Лейтенант Берд, який вбив Ешлі Беббіт, коли вона приєдналася до натовпу, що намагався штурмувати Капітолій, не виступав з публічною критикою Москви, на відміну від більшості інших осіб, перелічених у списку.

Трамп категорично відмовився брати на себе зобов'язання підтримувати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, якщо він повернеться до Білого дому. Натомість він пообіцяв виступити посередником між двома сторонами та покласти край війні за 24 години.

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До перших позицій хіт-параду Кремля також потрапив Бред Раффенспергер, державний секретар Грузії, який відмовився "знайти" 11 780 голосів, необхідних Трампу для того, щоб виправити свою поразку на виборах у 2020 році. Пан секретар, схоже, сприйняв санкції Кремля як знак пошани, ретвітнувши допис у Twitter Габріеля Стерлінга, свого головного операційного директора, який зазначив що це велика честь для пана Раффенспергера. «Він один із сотень американців, яким Володимир Путін заборонив в'їзд до Росії. Це означає, що Бред все робить правильно» – написав Стерлінг.

Також мішенню Кремля є Летиція Джеймс, генеральний прокурор штату Нью-Йорк, яка переслідує Трампа та його бізнес у судах. Знову ж таки, вона не висловлювалася публічно щодо війни в Україні.

Вважається, що щонайменше семеро людей загинули в результаті повстання 6 січня. В останні місяці американські суди винесли суворі вироки деяким із засуджених. Натомість сам Трамп, який використовував на своїх мітингах запис, де деякі учасники заворушень співають гімн США, дав зрозуміти, що готовий помилувати декого з ув'язнених.

Москва показала, на чиєму боці її симпатії, заявивши, що її мішенями є «ті, хто в уряді та правоохоронних органах безпосередньо причетний до переслідування інодумців після так званого штурму Капітолія».