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Десятки маловідомих компаній вивозять золото з Росії: причину з'ясовано

glavcom.ua
Десятки маловідомих компаній вивозять золото з Росії: причину з'ясовано
Дорогоцінний метал поставляють до ОАЕ, Туреччини і Гонконгу
фото з відкритих джерел

Вивезення дорогоцінного металу пов’язано з міжнародними санкціями

Обмеження країн G7 і ЄС щодо експорту золота з Росії, які були введені минулого року, призвели до того, що вивозом дорогоцінного металу з країни почали займатися десятки маловідомих компаній. Про це повідомляє Bloomberg.

До повномасштабного вторгнення найбільшим покупцем російського золота була Велика Британія. У 2021 році на неї припало 88% експорту (266,1 тонни). Після чого королівство могло продавати дорогоцінний метал країнам Євросоюзу та США.

Також Росія могла відправляти золото до сховищ таких банків, як JPMorgan Chase & Co. та HSBC, та користуватися послугами компаній Brink's та Loomis, що домінують на ринку перевезення дорогоцінних металів. Ці можливості російські компанії втратили у 2022 році. Тепер аналогічні послуги надає, зокрема, гонконзька VPower Finance Security Ltd.

Більшість покупців російського золота перебувають у Дубаї. Трейдер Paloma Precious DMCC поставив туди товару на 109 мільйонів доларів, Al Bahrain Jewellers LLC — на $50 млн, а Actava Trading DMCC лише у серпні минулого року організувала постачання золота вартістю $25 млн. При цьому основний напрямок діяльності останньої компанії – ринки зернових та олійних культур, золотом вона раніше не займалася.

Нагадаємо, експорт російської нафти майже досяг рекорду з початку війни. У середньому за останні чотири тижні добовий експорт російської нафти становив 3,5 млн барелів. Нинішні нафтові потоки з Росії в основному в Азію не підтверджують інформацію про те, що РФ скоротила нафтовидобуток.

Також для того, щоб покривати зростаючі витрати на війну, Кремль збільшив податки для великого бізнесу. У документах Пентагону, які нещодавно злили в мережу, нібито йдеться, що розвідка США фіксує занепокоєння російських олігархів економічною ситуацією в країні, проте олыгархи поступово адаптовуються до санкцій.

До слова, через санкції рекордно впав експорт улюбленого напою росіян. Через санкції експорт російської горілки у першому кварталі 2023 року впав на 77% порівняно з показниками минулого року, до 752 тисяч літрів у перерахунку на чистий спирт. 

Теги: росія економіка експорт золото

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Економіка

Десятки маловідомих компаній вивозять золото з Росії: причину з'ясовано
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