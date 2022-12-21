Росія та Іран будують новий торговельний маршрут в обхід санкцій

У внутрішній торговий коридор Росія і Іран інвестують до $25 млрд

Іран та Росія витрачають мільярди доларів на прискорення доставки вантажів річками та залізницями, з’єднаними Каспійським морем. Десятки російських та іранських суден, включно з деякими, які перебувають під санкціями, вже курсують цим маршрутом. Про це повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що країни будують новий 3000-кілометровий трансконтинентальний торговельних шлях від східного краю Європи до Індійського океану. Цей новий коридор дозволить Росії та Ірану скоротити тисячі кілометрів від існуючих маршрутів. На його північному кінці знаходиться Азовське море, яке межує з анексованим Кримом, південно-східним узбережжям України, включно з окупованим портом Маріуполь. Звідти річкові, морські та залізничні мережі простягаються до іранських вузлів на Каспійському морі та зрештою до Індійського океану.

Повідомляється, що у внутрішній торговий коридор Росія і Іран інвестують до $25 млрд. Це викликає занепокоєння у США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються заблокувати передачу іранських безпілотників та інших військових засобів, які допомагають РФ у війні в Україні.

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Окрім торгівлі зброєю між країнами, існує ще низка вагомих економічних причин для нового транзитного маршруту. Кораблі, що пливуть річками Дон і Волга, традиційно торгують енергоносіями та сільськогосподарськими товарами. Іран є третім за величиною імпортером російського зерна, але частка може ще збільшитися. Країни оголосили про низку нових торговельних угод, які охоплюють товари, включаючи турбіни, полімери, медичні товари та автомобільні запчастини. Росія також постачає ядерне паливо та компоненти для іранського реактора в Бушері.

Раніше повідомлялося, що Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війни.