ЗСУ розповіли, скільки іранських дронів збили у грудні

У ЗСУ пояснили, що найчастіше окупанти атакують Україну дронами у нічний час

З початку грудня Повітряні сили ЗСУ збили 67 ірнаських дронів-камікадзе Shahed. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

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«Після тривалої паузи маємо із 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати», – заявив Ігнат.

За його словами, всього за листопад і грудень РФ використала проти України 127 безпілотників Shahed і 300 крилатих ракет.

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Від початку застосування окупантами іранських дронів-камікадзе українські сили ППО збили приблизно 430 таких безпілотників.

Ігнат також додав, що найчастіше окупанти атакують Україну дронами у нічний час. А це ускладнює використання низки засобів, які ЗСУ використовують для знищення безпілотників, зокрема, стрілецької зброї, зенітних гармат, великокаліберних кулеметів тощо.

«Якщо БПЛА запускають з 23:00, коли починається доба за московським часом, то до 5:00 може бути повітряна тривога. Це не тому, що дрон летить по прямій. Вони можуть обходити, летіти по колу, кружляти, уникаючи систем ППО, і це вже збільшує час. Середня швидкість дрона 150 км/год. Це і є польотне завдання. І з цим доводиться стикатися, і проти цього є певні заходи. Усі сили оборони працюють в єдиній системі протиповітряної оборони, яка намагається знищити якнайбільше цих БПЛА», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 20 грудня, у Сумській області прикордонники знешкодили російський дрон-розвідник.

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Також на півдні 20 грудня, зенітний ракетний підрозділ збив два російські безпілотники.