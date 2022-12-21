Данілов жорстко застеріг іранських інструкторів від поїздок в Україну

Данілов: «Небезпека бути знищеними на нашій території для вас буде вкрай і вкрай велика»

Секретар РНБО Україні Олексій Данілов повідомив, що іранські інструктори, які прибувають на територію України для підготовки російських військових, будуть знищуватись. Про це Данілов сказав в інтерв'ю «Голосу Америки»

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«Це відбувалося (тренування іранськими інструкторами російських військових – ред.) у різних точках. Хочу зауважити, що, надаючи той чи інший вид озброєння, – ми це знаємо по собі, – обов'язково треба проводити навчання. При чому навчання проводять ті люди, які постачають це озброєння, ті компанії, які його постачають. Але якщо навчання наших хлопців відбувається за межами нашої країни, то навчання щодо цих дронів відбувалося на території нашої країни, на території захопленого Криму, на частині захопленої території наших областей. Це стосується безпосередньо Херсонської області», – зазначив Данілов.

У зв’язку з цим він попередив іранських інструкторів про небезпеку знищення на території України.

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«Те, що ми точно можемо сказати, – частина з них (інструкторів – ред.) вже не поїде додому у тому вигляді, у якому вони приїхали. Це підтверджується даними нашої розвідки, це підтверджують наші фахові люди, які цим питанням безпосередньо займалися. Я б не радив на сьогодні жодному представнику іншої країни їхати на нашу територію для того, щоб воювати на боці російської федерації. Небезпека бути знищеними на нашій території для вас буде вкрай і вкрай велика», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранські інструктори допомагають російським окупантам у Криму. Згодом Данілов в інтерв'ю британській газеті Guardian підтвердив, що іранські інструктори, які навчали російських військових поводженню з БПЛА іранських моделей, були убиті в окупованому Криму.