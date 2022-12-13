Україна жорстко пригрозила Ірану через підтримку війни

Ніколенко: «Наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією»

За підтримку війни Росії проти Україна Іран може заплатити високу ціну. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі УНІАН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії», – заявив Ніколенко.

Як зазначив речник МЗС, під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі. «Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами», – наголосив Ніколенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією», – заявив Ніколенко.

Нагадаємо, ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Україні.