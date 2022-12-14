Росія вперше за 30 років видала кредит Ірану

Найбільшими боржниками Росії за підсумками 2021 року стали Білорусія, Бангладеш та Індія

У 2021 році Росія вперше з початку 1990-х років надала кредит Ірану. Про це пише «РИА Новости» з посиланням на дані Світового банку.

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Зазначається, що за підсумками минулого року Іран заборгував $6 млн доларів. Востаннє борг цієї країни перед Росією фіксувався близько тридцяти років тому (1992 року) і він становив $251,3 тис.

Найбільшими боржниками Росії за підсумками 2021 року стали Білорусія, Бангладеш та Індія. Так, Білорусії було видано кредитів на $8,5 млрд, показник зріс на 1,9% за минулий рік.

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Найбільше зросла заборгованість перед Росією в Узбекистану – його зобов'язання злетіли на 77% до $254,7 млн. Загалом за підсумками минулого року заборгованість перед Росією мала 38 країн на загальну суму $26,54 млрд.

Раніше стало відомо, що отримує Іран від Росії в обмін на дрони.

Крім того повідомлялося, що Іран може обмежити дальність балістичних ракет при передачі Росії.