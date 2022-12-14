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Росія вперше за 30 років видала кредит Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія вперше за 30 років видала кредит Ірану
фото ілюстративне

Найбільшими боржниками Росії за підсумками 2021 року стали Білорусія, Бангладеш та Індія

У 2021 році Росія вперше з початку 1990-х років надала кредит Ірану. Про це пише «РИА Новости» з посиланням на дані Світового банку.

Зазначається, що за підсумками минулого року Іран заборгував $6 млн доларів. Востаннє борг цієї країни перед Росією фіксувався близько тридцяти років тому (1992 року) і він становив $251,3 тис.

Найбільшими боржниками Росії за підсумками 2021 року стали Білорусія, Бангладеш та Індія. Так, Білорусії було видано кредитів на $8,5 млрд, показник зріс на 1,9% за минулий рік.

Найбільше зросла заборгованість перед Росією в Узбекистану – його зобов'язання злетіли на 77% до $254,7 млн. Загалом за підсумками минулого року заборгованість перед Росією мала 38 країн на загальну суму $26,54 млрд.

Раніше стало відомо, що отримує Іран від Росії в обмін на дрони.

Крім того повідомлялося, що Іран може обмежити дальність балістичних ракет при передачі Росії.

Теги: Іран росія кредит гроші Білорусь

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