Стало відомо, що отримує Іран від Росії в обмін на дрони

Партнерство Москви і Тегерана становить загрозу не лише для України, а й для сусідів Ірану в регіоні

Росія відправляє Ірану сучасне військове обладнання і компоненти, а також гелікоптери та системи ППО в обмін на дрони-камікадзе. Про це повідомляє NBC News із посиланням на високопоставлені джерела у Білому домі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Співрозмовники журналістів назвали рівень підтримки Тегерана Москвою «безпрецедентним». За інформацією джерел NBC, навесні 2022 року іранські пілоти вчилися в Росії літати на російських винищувачах Су-35. Це може свідчити про те, що Іран може почати отримувати такі літаки вже наступного року.

Джерела NBC заявили, що це партнерство становить загрозу не лише для України, а й для сусідів Ірану в регіоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми поділилися цією інформацією з партнерами на Близькому Сході та в усьому світі», – цитує NBC слова одного з чиновників у Білому домі.

Нагадаємо, у ніч на 7 грудня окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами.

За даними ЗМІ, Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, аби атакувати ними Україну.

Британська розвідка не виключає, що Росія одержала нову партію дронів із Ірану.