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Росія знайшла ще один спосіб, як ремонтувати танки попри санкції. ЄС готує реакцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія знайшла ще один спосіб, як ремонтувати танки попри санкції. ЄС готує реакцію
фото ілюстративне

Багато товарів, що поставляються до РФ, містять так звані технології «подвійного призначення»

Європейський Союз може запровадити торговельні обмеження щодо країн, які допомагають Росії купувати пральні машини та старі автомобілі для ремонту підбитих на фронті танків. Про це повідомляє The Telegraph.

Чиновники, які стежать за торговими потоками до Москви, помітили значне зростання торгівлі споживчими товарами між ЄС та традиційними союзниками Кремля у Центральній Азії. Є побоювання, що нові маршрути, активність яких збільшилася на 60-80%, використовуються Росією для обходу західних санкцій, які мають паралізувати її військову машину.

Згідно з документом, який потрапив у розпорядження The Telegraph, європейські столиці обговорюють плани завдання ударів по країнах, які допомагають Москві ухилятися від каральних заходів за допомогою торгових санкцій. Пропозиція може обмежити доступ будь-якої країни, бізнесу або приватної особи до ринку ЄС, якщо буде виявлено докази, що вони реекспортували заборонені товари на Росію.

Видання зазначає, що багато товарів, що поставляються, містять так звані технології «подвійного призначення», що мають як військове, так і цивільне застосування, і входять до списку товарів, заборонених до експорту на територію Росію. Офіційні особи зазначають, що здебільшого пральні машини, вживані автомобілі та фотоапарати входять до числа товарів, що вивозяться з ЄС у такі країни, як Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

Крім того, більшість вантажів, що вивозяться з ЄС, прямують до Білорусі через сухопутний кордон із Литвою, а потім реекспортуються до Середньої Азії. Польща закрила кордон, щоб закрити лазівку, але маршрут між Литвою та Мінськом, як і раніше, відкритий.

Нагадаємо, триває 395-а доба російського повномасштабного вторгнення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника.

Теги: росія санкції танки війна

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