Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти перевіряють телефони, документи та автівки жителів Херсонщини – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти перевіряють телефони, документи та автівки жителів Херсонщини – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 395-а доба російського повномасштабного вторгнення

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили на них 59 атак противника. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України.

Протягом минулої доби РФ завдала 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, здійснила 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля Сумської області, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Амбарне і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ, Піщане і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Марїнка, Новомихайлівка та Вугледар. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Водночас, обстрілював населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі та Берислав, Тягинка, Антонівка, Білозерка, Кізомис, Широка Балка та Херсон.

Злочини окупантів

Російські загарбники продовжують чинити тиск на місцеве населення на тимчасово захоплених територіях. Нещодавно, 22 березня, військовослужбовці федеральної служби національної гвардії РФ провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області. Під час перевірки особливій увазі підлягали особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

В Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів «екскурсії» до Волгодонська, на Ростовську АЕС.

Успіхи ЗСУ

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два пункти управління, чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби.

Теги: Генштаб окупанти населення війна Херсонщина ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін відвідав Маріуполь уночі
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
20 березня, 06:33
Одна із країн продала окупантам дронів на понад $12 млн
Одна із країн продала окупантам дронів на понад $12 млн
21 березня, 15:31
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
Ворог наступає на Авдіївку та Мар’їнку: тривають запеклі бої
22 березня, 19:00

Події в Україні

Відмова РФ від великого наступу та відповідь України на звинувачення ООН: головне за ніч
Відмова РФ від великого наступу та відповідь України на звинувачення ООН: головне за ніч
Гауляйтер Криму пов’язав себе з Пригожиним – ISW
Гауляйтер Криму пов’язав себе з Пригожиним – ISW
Окупанти перевіряють телефони, документи та автівки жителів Херсонщини – Генштаб
Окупанти перевіряють телефони, документи та автівки жителів Херсонщини – Генштаб
Росіяни дуже занепокоєні через можливий контрнаступ України – ISW
Росіяни дуже занепокоєні через можливий контрнаступ України – ISW
Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на обороні – ЗМІ
Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на обороні – ЗМІ
Окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику «Асканія-Нова»
Окупанти встановили свою адміністрацію в заповіднику «Асканія-Нова»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
24K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
11K
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)
9205
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
8442
Правоохоронці врятували дитину, яка жила у металевому вагончику на звалищі (фото)
6571
«Батальйон Балі»: син мера Коломиї розважається в тропіках під час війни (фото)

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Вчора, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Вчора, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Вчора, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Вчора, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
23 березня, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
23 березня, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту