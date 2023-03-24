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Підприємства, урядовці та літак Лукашенка. США запровадили нові санкції проти Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підприємства, урядовці та літак Лукашенка. США запровадили нові санкції проти Білорусі
фото з відкритих джерел

Санкції вводяться у відповідь на жорстокі репресії проти продемократичного руху і громадянського суспільства

Сьогодні Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Білорусі та її самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Про це йдеться на сторінці Мінфіну США.

«Санкції вводяться у відповідь на жорстокі репресії проти продемократичного руху і громадянського суспільства, які тривають у зв'язку з шахрайськими президентськими виборами в серпні 2020 року. Ці дії також підкреслюють готовність Сполучених Штатів закликати режим у Мінську до відповіді за його співучасть у необґрунтованій війні Російської Федерації проти України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що авторитарний режим Лукашенка покладається на державні підприємства та ключових чиновників, щоб отримувати значні доходи, які дозволяють проводити репресивні дії проти білоруського народу.

Санкції запровадили проти:

  • Сергія Никифоровича – директора «БелАЗу»;
  • Валерія Іванковича – директора «МАЗу»;
  • Ігоря Карпенка;
  • Олени Балдовської – член ЦВК Білорусі;
  • Дениса Дука – член ЦВК Білорусі;
  • Олени Кунцевич – член ЦВК Білорусі;
  • Олександра Ткачова – член ЦВК Білорусі;
  • Катерини Федосенко – член ЦВК Білорусі;
  • Олександра Южика – член ЦВК Білорусі.

Також США запровадили санкції проти ЦВК Білорусі, Білоруського автомобільного заводу та Мінського автомобільного заводу. Під обмеження потрапив літак Boeing 737, який належить уряду Білорусі і використовується як президентський літак для Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.

Теги: санкції Білорусь США

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