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Молдова анонсувала введення санкцій проти осіб, причетних до вторгнення в Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Молдова анонсувала введення санкцій проти осіб, причетних до вторгнення в Україну
Санкції передбачають заборону на в'їзд до Молдови, блокування банківських рахунків або активів тих осіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України
фото з відкритих джерел

Надалі Молдова має намір приєднатися і до інших пакетів санкцій, які запровадили західні країни та ЄС

Молдова готує санкції проти осіб, причетних до вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

За його словами, відповідне рішення вже схвалено, проте владі потрібно кілька тижнів для завершення всіх юридичних кроків.

Ніку Попеску
Ніку Попеску
фото з відкритих джерел

«Ідеться переважно про заборону на в'їзд до Молдови, блокування банківських рахунків або активів тих осіб, які так чи інакше причетні до агресії проти України», – зазначив Попеску.

Список осіб, щодо яких будуть задіяні обмеження, міністр не став розкривати. Однак відомо, що йдеться про 25 осіб, майже половина з яких – громадяни РФ.

Надалі Молдова має намір приєднатися і до інших пакетів санкцій, які запровадили західні країни та ЄС.

Раніше президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи.

Нагадаємо,  15 січня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

 

Теги: міністр санкції Молдова Володимир Зеленський президент

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