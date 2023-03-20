Молдова приєднається до антиросійських санкцій

Уся справа у впевненій та успішній роботі ЗСУ

Переважно це стосуватиметься заборони на в’їзд і замороження активів, але новина тут в тому, що, відповідно до особливостей національної політики РМ, в Кишиневі просто вижидали, щоб не помилитися й часом не поставити «не на того». Якщо врахувати реальний контекст, правда ж вже інший інформаційний посил?

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Я нагадаю, що перші заяви Санду з’явилися після трьох тижнів вбивств українців, але після того, коли наші ЗМІ почали трохи пісочити за Міги. Треба було шось сказати. А потім були місяці про те, що підтримка Молдовою санкцій нічого не змінила б, бо Молдова «маленька країна» і тд.

І я думаю, що тут навіть не в МКС справа, а у впевненій і успішній роботі ЗСУ. Виходячи з раціонального підходу, це можна і треба зрозуміти (але не нам, бо нам не до цього, пардон). Але все одно маневрувати треба було б якось швидше, поки від цього ще можливий якийсь політичний бодай ефект.