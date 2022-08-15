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Російські авіакомпанії просять владу узаконити «канібалізм» літаків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Російські авіакомпанії просять владу узаконити «канібалізм» літаків
Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини
фото з відкритих джерел

Авіакомпанії РФ попросили Мінтранс дозволити перестановку деталей між літаками

Російські авіакомпанії звернулися до Мінтрансу РФ з проханням дозволити їм законно переставляти компоненти з одних літаків на інші для підтримки справності парку через санкції. Про це пишуть «Известия», посилаючись на копію листа президента Асоціації експлуатантів повітряного транспорту» (АЕВТ) Володимира Тасуна заступнику міністра транспорту Ігорю Чалику.

За даними АЕВТ, сьогодні перестановку компонентів літаків обмежують федеральні авіаційні правила (ФАП № 285), вони не передбачають можливості зняття справного компонента та подальшого встановлення його на інше повітряне судно.

«Це йде врозріз із загальносвітовою практикою і не дає можливості гнучко керувати справністю парку літаків», – зазначив Чалик у листі.

Також він зазначив, що це релевантно для випадків, коли на двох літаках одночасно зафіксовано по одній відмові різних компонентів і можна було б переставити справний, щоб хоча б один із них полетів.

Узаконити зняття компонентів пропонується через коригування березневої постанови уряду № 353 «Про особливості дозвільної діяльності в Російській Федерації в 2022 році» та його авіаційну частину. При знятті деталі на неї повинен оформлятися талон придатності, здійснюватиметься аналіз придатності та стану; компонент повинен бути повторно оцінений і протестований після встановлення на інше повітряне судно, що випливає з запропонованої поправки. Крім того, АЕВТ пропонує дозволити переставляти комплектуючі між літаками різних авіакомпаній.

Мінтранс, за інформацією близького до відомства джерела «Известий» та іншого джерела видання у Росавіації, вже розробляє відповідні поправки до ФАП-285. Очікується, що їх можуть затвердити у березні 2023 року, зазначили джерела.

У пресслужбі Мінтрансу РФ підтвердили, що міністерство розробляє проекти нормативних правових актів, у тому числі спрямованих на регулювання питань підтримки льотної придатності цивільних повітряних суден. Документи буде опубліковано для громадського обговорення.

Раніше повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою «Аерофлот», розбирають авіалайнери, щоб забезпечити запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції. 

Теги: росія літак

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