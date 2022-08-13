Коли Україна отримає словацькі літаки: роз’яснення міністра оборони

Збройні сили України використовуватимуть радянські винищувачі МіГ-29 ВПС Словаччини

Словаччина визначилася з термінами передачі України обіцяних літаків-винищувачів. Про це з посиланням на міністра оборони цієї країни Ярослава Надя повідомляє місцевий телеканал :24.

Літаки прибудуть до України у вересні поточного року. Йдеться про радянську авіаційну техніку, зокрема, МіГ-29.

Прессекретарка міністерства оборони Словаччини Мартіна Коваль-Какащікова зазначила, що розглядається наступний сценарій – Україна отримує словацькі літаки МіГ-29, натомість від третьої сторонни Словаччина отримує для власних потреб іншу авіаційну техніку.

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер не виключив постачання Україні винищувачів МіГ-29.

А у липні Словаччина вже готова була обговорювати можливість передачі 11 винищувачів МіГ-29 українській стороні.