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Через санкції в Німеччині застрягли десять літаків окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

На аеродромах Німеччини через санкції залишаються десять літаків, що належать російським власникам або контролюються РФ. Про це повідомляє DW.

Як уточнюється, здебільшого йдеться про бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів.

У Лейпцигу знаходяться три Ан-124, у Кельні – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS.

Окрім того, за інформацією видань групи RND з посиланням на міністерство транспорту Німеччини, у Мюнхені застряг лайнер Airbus A320, який колись орендувала російська авіакомпанія - рішення про його подальшу долю має прийняти власник.

Ці літаки не можуть залишити країну через санкції: ФРН закрила своє небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

«Оскільки машини підлягають забороні на зліт та політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце», - пояснили у мінтрансі ФРН.

При цьому відомство уточнило, що російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запчастин.

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