Через санкції в Німеччині застрягли десять літаків окупантів

На аеродромах Німеччини через санкції залишаються десять літаків, що належать російським власникам або контролюються РФ. Про це повідомляє DW.

Як уточнюється, здебільшого йдеться про бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів.

У Лейпцигу знаходяться три Ан-124, у Кельні – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS.

Окрім того, за інформацією видань групи RND з посиланням на міністерство транспорту Німеччини, у Мюнхені застряг лайнер Airbus A320, який колись орендувала російська авіакомпанія - рішення про його подальшу долю має прийняти власник.

Ці літаки не можуть залишити країну через санкції: ФРН закрила своє небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

«Оскільки машини підлягають забороні на зліт та політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце», - пояснили у мінтрансі ФРН.

При цьому відомство уточнило, що російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запчастин.