Російський автозавод зупинився через день після відновлення роботи

Виробництво Lada Granta без західних комплектуючих протрималося на АвтоВАЗі лише один день

АвтоВАЗ знову оголосив «режим простоювання»

Один із найбільших російських автовиробників, АвтоВАЗ, повернувся до «режиму простоювання». Про це пише емігрантське видання «Медуза».

За інформацією видання, цей режим триватиме до 17 червня.

Таке рішення керівництво заводу ухвалило через день після заяви про відновлення виробництва автомобіля Lada Granta у спрощеному варіанті Classic.

При цьому автомобілі, які АвтоВАЗ встигнув випустити після кількамісячної зупинки виробництва, втратили усі західні комплектуючі. Зокрема, в підсанкційних Lada Granta немає автоматичної коробки передач, антиблокувальної системи та подушок безпеки.

Нагадаємо, що квітень, коли АвтоВАЗ зупинив роботу, став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії. За даними Росстату, виробництво впало на 85,4% порівняно з квітнем 2021 року та на 53,1% – із березнем 2022-го.

Російські статистики відзначили, що всього у квітні 2022 року в Росії випустили 19,9 тисяч автомобілів.

При цьому навіть у ковідний квітень 2020 року під час локдаунів у Росії було виготовлено 30 тис. легкових машин.