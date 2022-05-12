Російський «АвтоВАЗ» зупинився: в чому причина

Простій заводу прогнозується до кінця місяця

Російський завод «АвтоВАЗ» через відсутність комплектуючих зупиняється з 16 по 20 травня включно. Про це повідомляється у групі профспілкової організації підприємства на офіційній сторінці в соцмережах.

«Простій у період з 16 по 20 травня з компенсацією у розмірі двох третин середньої заробітної плати встановлюється для працівників, не задіяних у невідкладних роботах із забезпечення функціонування діяльності «АвтоВАЗу», виготовлення запасних частин та роботах над новими проєктами», – йдеться у повідомленні.

У квітні працівників відправили у позапланову корпоративну відпустку, а травень почався затяжними вихідними. Спочатку відновити виробництво планували 13 травня, але згодом стало відомо, що складальний конвеєр буде стояти до кінця місяця.

Винятком може стати тільки Lada Niva Travel, збірку якої планують запустити в Тольятті наступного тижня.

Загалом «АвтоВАЗ» через дефіцит напівпровідників запроваджує тимчасові призупинення виробництва з середини минулого року.

Власником 100% російського автовиробника до кінця 2021 року була нідерландська Alliance Rostec Auto B.V., що належить «Ростеху» (32%) та Renault Group (68%). Наприкінці 2021 року завершився переведення 100% акції «АвтоВАЗу» в російську юрисдикцію.

Після початку війни в Україні Renault заявила про припинення виробництва на своєму московському заводі та плани перегляду участі в капіталі російського «АвтоВАЗу».

Нагадаємо, продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок.

Як відомо, через війну, розпочату Росією проти України, ряд закордонних автокомпаній заявив про зупинку постачання машин російським дилерам: Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar Land Rover, BMW, Mazda, Mercedes-Benz, Volvo та інші.

Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок. Наприклад, «АвтоВАЗу» довелося зупинити виробництво, бо виявилося, що російські легковики неможливо збудувати без іноземних деталей.