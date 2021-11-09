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    Гірше за санкції. Російський «АвтоВАЗ» втратив третину покупців

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    Продажі &laquo;АвтоВАЗу&raquo; падають - Гірше за санкції. Російський «АвтоВАЗ» втратив третину покупців

    Продажі «АвтоВАЗу» падають

    фото з відкритих джерел

    У жовтні російський концерн «АтвтоВАЗ» втратив майже третину покупців. Головна причина – дефіцит комплектуючих

    У жовтні 2021 року продажі «АвтоВАЗа» у Росії впали майже на третину. Такі результати в «АвтоВАЗі» пояснили нестачею електронних компонентів, з якою зіткнулися провідні автовиробники по всьому світу, пише виданням Autonews.

    Дефіцит нових автомобілів вже вдарив і по Україні. Наприкінці вересня генеральний директор лізингової компанії OTP Leasing Андрій Павлушин повідомив, що у країні важко знайти вільну машину. Склади дилерів майже порожні.

    «…шукали клієнту просто недорогий седан: Skoda, Toyota чи Nissan. Знайшли аж дві вільні машини на весь Київ. Пишуть, що дефіцит може тривати роками і машини дорожчають. Якщо зібралися продати стару машину: не поспішайте скидати ціну», – написав Павлушин у себе в Facebook 26 вересня.

    Раніше «Главком» також повідомляв про те, що в Україні вже дуже важко знайти популярні моделі. Так, наприклад, є проблеми з тим, щоб купити такі автомобілі як Renault Duster, Suzuki Vitar, Skoda Octavia та Toyota RAV4.

    Більшість виробників припинила приймати замовлення нових машин у виробництво. І нові поставки очікують не раніше початку 2022 року. Цього ж року дилери прогнозують лише невеликі поставки зі старих запасів. Але за ці машини серед автосалонів іде справжня боротьба.

    Проблема з поставками автомобілів до України пов’язана з глобальним дефіцитом комплектуючих. За підрахунками експертів, цього року світові автомобільні виробники через проблеми з виробництвом втратять більше $200 млрд.

    Для України ж це означає, що цього та наступного року будуть проблеми з купівлею нових автомобілів. До того ж, як нові, так і старі машини будуть постійно дорожчати.

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    Теги: АвтоВАЗ
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    Гірше за санкції. Російський «АвтоВАЗ» втратив третину покупців