Вражаюча цифра. Через санкції у Росії рекордно впало виробництво авто

Всього у квітні 2022 року в Росії виробили 19,9 тисяч автомобілів

Квітень став рекордним місяцем за падінням виробництва легкових автомобілів у Росії. За даними Росстату, виробництво впало на 85,4% порівняно з квітнем 2021 року та на 53,1% – із березнем 2022-го.

Зазначається, що всього у квітні 2022 року в Росії виробили 19,9 тисяч автомобілів.

При цьому навіть у ковідний квітень 2020 року під час локдаунів у Росії виробили 30 тис. легкових машин.

У період із січня по квітень 2022 року автозаводи, які продовжували роботу після припинення виробництва іноземних виробників, випустили 264 тисячі легковиків. Це на 47,4% менше, ніж за І квартал минулого року.

Нагадаємо, що з кінця лютого 2022 року, у зв'язку із війною РФ в Україні, в Росії призупинено левову частку автомобільних виробництв.

На даний момент відомо, що петербурзький завод Hyundai продовжив простій до 30 червня, а з 4 по 17 липня на підприємстві буде планова колективна відпустка.

АвтоВАЗ, 68% якого раніше належали французькій Renault, а зараз передані ФГУП «Намі», планує відновити виробництво у червні.

Завод «Мазда Соллерс», який працює у Владивостоці, продовжив відпустку працівників на невизначений термін.

Ще один петербурзький завод, Nissan, відправлений до річного простою.

Тим часом металургія Росії «лягла» під Китай.

Раніше Британія та Євросоюз заборонили страхування суден, що перевозять нафту з РФ.

Нагадаємо, черговий, вже шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії буде затверджений 1-2 червня.

Також Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.