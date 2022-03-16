«АвтоВАЗ» відправляє працівників у відпустку через брак деталей

У компанії сподіваються, що за цю відпустку вони накопичать необхідний запас компонентів

Російський «АвтоВАЗ» переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня по 24 квітня. Виняток буде зроблено тільки для співробітників, що відповідають за функціонування інфраструктури підприємств в Тольятті та Іжевську. Про це повідомляє АвтоВАЗа.

«АвтоВАЗ» заявляє, що відпустка була зрушена «у зв'язку з триваючою кризою в поставках електронних компонентів і з метою недопущення значного скорочення заробітку співробітників».

«Дане рішення дозволить компанії накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення більш стабільної роботи підприємств в Тольятті та Іжевську з 25 квітня, а також у травні 2022 року», – повідомили в пресслужбі.

«АвтоВАЗ» випускає автомобілі Lada і Renault. Виробничі площі компанії знаходяться в Тольятті та Іжевську. Продажі «АвтоВАЗу» за січень-лютий 2022 року склали 40,4 тис. автомобілів Lada.

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