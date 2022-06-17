Російський банк запровадив драконівську комісію на перекази

Банк «Тінькофф» попросив клієнтів поставитися до нововведень із розумінням

Найбільший у Росії онлайнбанк, «Тінькофф», оголосив про нові правила проведення SWIFT-переказів, що викликало обурення клієнтів банку. Офіційний Twitter банку «Тінькофф» зазначив, що змушений вдатися до змін «через збільшення кількості перевірок з боку західних партнерів та зниження обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків».

Зокрема, банк запроваджує комісію за вхідні SWIFT-перекази. Комісія складатиме 3% від суми переказу, але не менше 200 умовних одиниць (і не більше суми переказу).

Также с 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. — Тинькофф (@tinkoff_bank) June 16, 2022

Користувач Twitter Андрій Теліцин запитав у представників банку: «Тобто, якщо мені $150 із США відправлять, ви просто все собі заберете як комісію?» (оскільки сума переказу буде меншою за мінімальний розмір комісії).

«Тінькофф» підтвердив здогадку клієнта, пославшись на нові умови. «Сподіваємося на розуміння», – зазначили працівники банку.

Нагадаємо, що російський мільярдер Олег Тіньков, який і створив банк, назвавши його власним прізвищем, у травні заявив, що продав «Тінькофф» кремлівському олігарху Володимиру Потаніну.

Сам Тіньков остаточно переїхав із Росії до Великої Британії. Також колишній власник банку заявив, що Україна обов’язково переможе у війні з Росією.