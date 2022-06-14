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    Сьогодні ЄС відключає від SWIFT три російських банки

    Російські банки переконані, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу - Сьогодні ЄС відключає від SWIFT три російських банки
    Російські банки переконані, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу
    фото з відкритих джерел

    Запрацювали санкції ЄС, запроваджені наприкінці травня

    Євросоюз із сьогоднішнього дня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

    Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

    Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу, повідомляє BBC.

    У Сбербанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками.

    У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

    У Россільгоспбанку також наголосили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

    Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Сьогодні ЄС відключає від SWIFT три російських банки