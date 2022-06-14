Сьогодні ЄС відключає від SWIFT три російських банки
Запрацювали санкції ЄС, запроваджені наприкінці травня
Євросоюз із сьогоднішнього дня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.
Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.
Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу, повідомляє BBC.
У Сбербанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками.
У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.
У Россільгоспбанку також наголосили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.
Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ.