Сьогодні ЄС відключає від SWIFT три російських банки

Російські банки переконані, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу

Запрацювали санкції ЄС, запроваджені наприкінці травня

Євросоюз із сьогоднішнього дня відключає найбільший російський банк Сбербанк, а також Россільгоспбанк та Московський кредитний банк від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти Росії через війну в Україні.

Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу, повідомляє BBC.

У Сбербанку, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками.

У Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

У Россільгоспбанку також наголосили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Нагадаємо, Європейський Союз вже приступив до роботи над сьомим пакетом санкцій проти РФ.