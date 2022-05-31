  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. ЄС відключить російський «Сбербанк» від SWIFT
рус
    Економіка та фінанси

    ЄС відключить російський «Сбербанк» від SWIFT

    Раніше ЄС відключив сім російських банків від SWIFT - ЄС відключить російський «Сбербанк» від SWIFT
    Раніше ЄС відключив сім російських банків від SWIFT
    фото з відкритих джерел

    Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій

    Лідери країн Євросоюзу пізно ввечері у понеділок таки погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення «Сбербанку» від системи SWIFT. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

    «Це відразу покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, урізаючи величезне джерело фінансування її військової машини, – заявив він. – Лідери також домовилися про відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від системи SWIFT та заборону мовлення трьох державних російських каналів».

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС відключив сім російських банків від SWIFT.

    Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це стосувалося банку ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ. Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою.

    Зазначимо, під санкції потрапляє нафта, що постачається морем. ЄС поки що вирішив залишити імпорт нафтопроводом «Дружба», від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо Росії.

    Шарль Мішель заявив на підсумковій прес-конференції, що рішення залишити імпорт російської нафти про трубопроводи – тимчасове.

    Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів.

    Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС відключить російський «Сбербанк» від SWIFT