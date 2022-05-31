ЄС відключить російський «Сбербанк» від SWIFT

Раніше ЄС відключив сім російських банків від SWIFT

Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій

Лідери країн Євросоюзу пізно ввечері у понеділок таки погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення «Сбербанку» від системи SWIFT. Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Це відразу покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії, урізаючи величезне джерело фінансування її військової машини, – заявив він. – Лідери також домовилися про відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від системи SWIFT та заборону мовлення трьох державних російських каналів».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄС відключив сім російських банків від SWIFT.

Банкам дали 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це стосувалося банку ВТБ (другий за величиною в Росії), банк «Відкриття», «Новікомбанк», «Промзв'язокбанк», «Банк Росія», «Совкомбанк» та ВЕБ. Банки із цього списку обрані на основі зв'язків із російською державою.

Зазначимо, під санкції потрапляє нафта, що постачається морем. ЄС поки що вирішив залишити імпорт нафтопроводом «Дружба», від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо Росії.

Шарль Мішель заявив на підсумковій прес-конференції, що рішення залишити імпорт російської нафти про трубопроводи – тимчасове.

Країни Європейського Союзу спільно з членами G7 погодили виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 9 млрд доларів.

Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.