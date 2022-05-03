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    Російський олігарх обізвав співвітчизників холуями і утік у Європу

    Російський бізнесмен Олег Тіньков продав увесь бізнес, забрав власні бренди і утік з Росії - Російський олігарх обізвав співвітчизників холуями і утік у Європу
    Російський бізнесмен Олег Тіньков продав увесь бізнес, забрав власні бренди і утік з Росії
    фото: Instagram Тінькова

    Олег Тіньков заявив, що більше не має жодного бізнесу в Росії

    Російський олігарх Олег Тіньков остаточно залишив Росію, продавши увесь свій бізнес. Про це він написав у Instagram. В останні роки бізнесмен в основному жив у Великій Британії.

    За словами Тінькова, свій бізнес, зокрема, «Тінькофф банк», він продав олігарху Володимиру Потаніну: «Я вдячний Потаніну, який швидко мене викупив, хоча і за «копійки», з цього пекла, що насувається».

    Також бізнесмен заявив, що забирає з Росії свої бренди, зокрема, сімейний бренд TINKOFF: «Вони належать моїй сім’ї, і я не хочу їх бруднити кров’ю російських солдатів та жителів України».

    Ситуацію в Росії Тіньков охарактеризував як патерналізм, архаїку, а росіяни, за словами бізнесмена, остаточно скотилися до холуйства. «Немає Росії, була та уся вийшла», – упевнений бізнесмен.

    Разом з тим, Олег Тіньков спрогнозував перемогу українських військ у війні проти російського агресора, пояснивши це наступним чином: «Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло, нас так навчали у школі!»

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    Допис, поширений Oleg Tinkov (@olegtinkov)

    Нагадаємо, що Тіньков, який раніше підтримував президента Росії Володимира Путіна і навіть пропонував зробити його імператором, у середині квітня назвав російську агресію проти Україні «безумством», запевнив, що 90% росіян проти війни – і попросив Захід дати Путіну зберегти обличчя, дозволивши кремлівському тирану вийти з цієї війни, таким чином зупинивши її.

    Теги: росія окупанти війна бізнес олігархи Україна окупація #stoprussia
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    Російський олігарх обізвав співвітчизників холуями і утік у Європу