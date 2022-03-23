Центробанк Росії − без SWIFT. Нацбанк зробив важливу заяву

Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT

В НБУ говорять про посилення міжнародної фінансової ізоляції РФ

Національний банк України просить керівництво міжнародної системи SWIFT відключити Центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями. Про це повідомила пресслужба регулятора.

В НБУ кажуть, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.

«Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни», − наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT − банк Откритіє, «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк росія», «Совкомбанк», «Внешекономбанк» (ВЕБ) і ВТБ Банк.

Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.

Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.