Центробанк Росії − без SWIFT. Нацбанк зробив важливу заяву
Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT
В НБУ говорять про посилення міжнародної фінансової ізоляції РФ
Національний банк України просить керівництво міжнародної системи SWIFT відключити Центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями. Про це повідомила пресслужба регулятора.
В НБУ кажуть, що це посилить міжнародну фінансову ізоляцію РФ та стане дієвим інструментом максимальної протидії агресії Росії у фінансовій сфері.
«Ми просимо SWIFT доєднатися до міжнародного співтовариства та посилити фінансовий тиск на державу-агресора. Сподіваємося на вашу підтримку та допомогу заради збереження життів тисяч українців та захисту суверенітету нашої країни», − наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.
Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Раніше Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT − банк Откритіє, «Новікомбанк», «Промсвязьбанк», «Банк росія», «Совкомбанк», «Внешекономбанк» (ВЕБ) і ВТБ Банк.
Нагадаємо, Британія запроваджує нові авіаційні санкції проти Росії.
Як повідомлялося, Росія обійшла Іран і Північну Корею і перетворилась на найбільш підсанкційну державу у світі через вторгнення в Україну.