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Розкрадання на майже 6 млрд. Ексголові «Укртранснафти» повідомлено про підозру

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Розкрадання на майже 6 млрд. Ексголові «Укртранснафти» повідомлено про підозру
Ексголова компанії Овчаренко та вісім його спільників отримали підозри
фото з відкритих джерел

У межах справи про розкрадання правоохоронці провели десятки обшуків

Колишнього очільника «Укртранснафти» Павла Овчаренка, а також восьми інших фігурантів, підозрюють у розкраданні майже 6 млрд грн. Про це повідомляє ЕП, посилаючись на власні джерела серед правоохоронців. 

Як повідомляють журналісти, Овчаренка підозрюють у створенні організованої групи, яка заволоділа нафтопродуктами «Укртатнафти» на 5,804 млрд гривень шляхом їх незаконної передачі компаніям «Гуд Ойл», «Уелс Хаус», «Стрімз Кепітал», «Нью Ойл», «Рагард», «Агрейн Трейдинг».

«Було проведено 58 обшуків в ході яких вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи, печатки, штампи, комп’ютери, магнітні та електронні носії інформації, сім-карти, мобільні телефони, що підтверджують злочинну діяльність групи», – заявив співрозмовник у правоохоронних органах.

У четвер Овчаренку поштою повідомили про підозру.

Крім того, особисто повідомлено про підозри: ексголові компанії «Уелс Хаус» Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн, колишньому керівнику ТОВ «Нью Ойл» Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн, ексголові компанії «Рагард» Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.

Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: експосадовцям «Укртатнафти» Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ «Гуд Ойл» Олександру Тонкошкуру, голові «Агрейн Трейдинг» Андрію Бартківу та керівнику компанії «Стрімз кепітел» Олександру Турченку.

Таким чином, про підозру оголошено усім дев'ятьом вищевказаним учасникам групи.

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Теги: обшук підозра

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