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    «Укртранснафта» отримала всі необхідні документи для експлуатації «труби Медведчука»

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    АТ&nbsp;&laquo;Укртранснафта&raquo; запрошує потенційних партнерів до співпраці - «Укртранснафта» отримала всі необхідні документи для експлуатації «труби Медведчука»
    АТ «Укртранснафта» запрошує потенційних партнерів до співпраці
    Фото з відкритих джерел

    Компанія шукає потенційних партнерів для транспортування нафтопродуктів з Росії

    АТ «Укртранснафта» отримало усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», відомої як «труба Медведчука». Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зокрема, 14 та 15 вересня компанія отримала від Державної митної служби реєстрацію створення зон митного контролю на терміналах у Смизі та Новоград-Волинському.

    Також повідомляється, що «Укртранснафта» повністю підтверджує готовність надавати послуги з транспортування дизельного пального транзитом та для потреб внутрішніх замовників і запрошує потенційних партнерів (постачальників пального) до співпраці.

    Нагадаємо, дозвіл на користування «трубою Медведчука» Укртранснафта отримала влітку цього року.

    Компанія матиме можливість транспортувати нафтопродукти магістральним трубопроводом на території Житомирської, Рівненської, Хмельницької, Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей.

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    Теги: Віктор Медведчук нафтопродукти суд арешт документи
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    «Укртранснафта» отримала всі необхідні документи для експлуатації «труби Медведчука»