За побори з київських перевізників судитимуть експосадовця «Укртрансбезпеки»

Посадовця затримали під час одержання чергової щомісячної частини неправомірної вигоди у розмірі $500

Свій «дозвіл» для перевізників чиновник оцінив у $50 за кожну одиницю транспортного засобу

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків начальника Північного міжрегіонального управління «Укртрансбезпеки», викритого на одержанні неправомірної вигоди у вигляді щомісячного траншу з підприємця за безперешкодне здійснення пасажирських перевезень у Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, посадовець щомісячно вимагав та одержував неправомірну вигоду за нескладання актів порушення законодавства про автомобільний транспорт та безперешкодне здійснення господарської діяльності щодо пасажирських перевезень на території столиці.

Свій «дозвіл» чиновник оцінив у $50 за кожну одиницю транспортного засобу.

Під час одержання чергової щомісячної частини неправомірної вигоди у розмірі $500 посадовця затримали «на гарячому».

Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду Києва.

Викриття корупційного злочину проводилося прокурорами спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у Києві, та Головним оперативним управлінням ДБР.

До слова, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень.

З 17 вересня розпочали роботу інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

Читайте також: Маршруточна мафія не змогла домовитися з КМДА