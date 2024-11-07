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Перший заступник Кличка прокоментував ранкові обшуки НАБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Перший заступник Кличка прокоментував ранкові обшуки НАБУ
Поворозник переконує, що підстав для обшуків щодо нього немає
фото: kyivcity.gov.ua

Микола Поворозник: «Необхідність такого раннього візиту обумовлена виключно бажанням чинити психологічний тиск на мене і мою родину»

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник прокоментував інформацію про обшуки, які проводили слідчі НАБУ. Він повідомив у Facebook, що сьогодні із самого ранку до нього додому прийшли співробітники НАБУ з ухвалою суду на проведення обшуку.

«Ніколи такого не було, і ось знову… У сухому залишку: причину і необхідність візиту не пояснили, обшук провели. Про мене – необхідність такого раннього візиту обумовлена виключно бажанням чинити психологічний тиск на мене і мою родину. А це означає, що я роблю все правильно і рухаюся правильним напрямом. Підстав для таких дій щодо мене немає. Доводитиму це в законний спосіб. Не вперше…», – написав Поворозник. 

Нагадаємо сьогодні зранку низка ЗМІ повідомило, що слідчі НАБУ здійснили обшуки у Миколи Поворозника, першого заступника голови КМДА. За версією слідства, на ремонт госпіталю для ветеранів було закуплено матеріали за завищеними цінами, через що з бюджету було втрачено понад 38 млн грн.

Як повідомляло видання «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерела, обшуки проводилися у рамках розслідування справи, пов'язаної з ремонтом у «Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни». За даними слідства, під час проведення ремонтних робіт закупівлю матеріалів здійснили за значно завищеними цінами. Як повідомляють джерела, йдеться про суму розтрати бюджетних коштів у розмірі 38 124 272 грн.

Нагадаємо, 14 квітня 2020 року СБУ провела обшуки в КМДА. ЗМІ повідомили про те, що Микола Поворозник нібито вимагав хабара від забудовника за узгодження містобудівних умов і обмежень у розмірі $125 тис. Під час отримання $60 тис. був затриманий посередник. 

Натомість Поворозник заявив, що не брав хабара, і вимагає публічного розслідування.

Кличко переконував, що розслідування справи Поворозника має бути відкритим та публічним, і суспільство повинне отримати відповіді на всі питання. 

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Теги: обшук НАБУ розслідування КМДА

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