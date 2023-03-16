Розвідка назвала країни, у яких Кремль намагається купити зброю

Іран вже поставляє Росії боєприпаси, проте Кремль намагається отримати й інші види озброєння

Росія намагається отримати зброю від Ірану та М'янми й вже вивозить озброєння з Сирії. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький сказав в ефірі телемарафону.

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«Росія почала відчувати дефіцит боєприпасів. Ми достеменно знаємо, що активно вони працюють з Іраном. Так, дійсно ведуться перемовини з М'янмою, з країнами африканського континенту, Близького Сходу. Вони зараз направили свої делегації у Міністерство оборони, Служби зовнішньої розвідки, інші відомства і міністерства, щоб як можна більше здобути для себе боєприпасів та іншого озброєння», – розповів Скібіцький.

Зазначається, що Іран вже поставляє Росії боєприпаси. Кремль намагається отримати й інші види озброєння, зокрема, нові типи безпілотників, а також балістичні ракети, проте Іран поки зайняв вичікувальну позицію. Сам Іран чекає від Росії новітнього озброєння, технологій атомної енергетики та ракетних програм.

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Стосовно Сирії представник розвідки зазначив, що режим Башара Асада зараз залежний від Росії, оскільки на території країни перебуває контингент РФ.

«Що може дати Сирія взамін? Було багато інформації, що це можуть бути сирійські найманці, у великій кількості. На сьогоднішній день підтвердження, а тим паче перебування тисяч сирійців на території тимчасово окупованих районів нашої держави ми не помічаємо», – додав Скібіцький.

Крім тогго, періодично з території Сирії російське озброєння переправляється в Росію.

Раніше повідомлялося, що Іран налагодив таємні постачання зброї до Росії.