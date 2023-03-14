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Президент Сирії хоче зустрітись із Путіним у Москві: про що домовлятимуться

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Сирії хоче зустрітись із Путіним у Москві: про що домовлятимуться
фото: www.interfax.ru

Лідери двох країн обговорять питання подальшого російсько-сирійського співробітництва

 Президент Сирії Башар Асад прибув до Росії, повідомляє сирійська агенція Sana. Увечері 14 березня він разом із великою делегацією приземлився у московському аеропорті «Внуково».

Під час офіційного візиту Асад дуже розраховує провести перемовини із президентом Володимиром Путіним. Уже відомо, що зустріч відбуватиметься у Кремлі 15 березня, повідомила прес-служба адміністрації російського президента.

«Сторони обговорять актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї», – йдеться у повідомленні.

Останній візит Асада до Росії відбувся у вересні 2021 року. Тоді Путін також приймав його у Кремлі. Переговори двох президентів відбулися ввечері, а повідомлення про них оприлюднили наступного дня вранці.

Спільні домовленості

Втім, окрім перемовин двох президентів, у столиці Росії може відбутися і ще одна дипломатична зустріч. Так, турецькі ЗМІ з посиланням на дипломатичні джерела повідомили про дату зустрічі в Москві між делегаціями Туреччини, Росії, Сирії та Ірану. За даними агентства Anadolu , іноземні делегації мають приїхати до Москви 15 березня, зустріч відбудеться 16 березня. TRT Haber повідомляє, що зустріч із Сирії на рівні заступників міністрів закордонних справ відбудеться 15-16 березня.

Очікується, що турецьку делегацію очолить заступник міністра закордонних справ Бурак Акчапар. У зустрічі також візьмуть участь спецпредставник президента РФ у країнах Близького Сходу та Африки Михайло Богданов, радник міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Алі Аскер Хаджі та заступник міністра закордонних справ Сирії Аймен Сьюзан.

Наприкінці грудня 2022 року у Москві відбулися переговори міністрів оборони Туреччини, Сирії та Росії. Російське військове відомство за підсумками зустрічі заявило, що обговорювалася ситуація в Сирії та боротьба з екстремістами у цій країні. Це був перший офіційний контакт представників Сирії та Туреччини за десять років. У лютому 2023 року Росія, Сирія та Туреччина створили експертний механізм для координації своєї роботи.

Туреччина від початку збройного конфлікту в Сирії навесні 2011 року виступала на боці сирійської опозиції. Офіційні відносини з Дамаском були перервані через рік, контакти на рівні розвідок двох країн почалися в останні роки.

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Теги: переговори радник Башар Асад путін Сирія росія

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