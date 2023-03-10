Іран та Саудівська Аравія виходять на новий рівень дипломатичних відносин

Робота посольств та дипломатичних місій буде поновлена найближчим часом

Іран та Саудівська Аравія домовилися відновити дипломатичні відносини та відновити роботу посольств, пише іранське агентство «Таснім».

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«За підсумками переговорів Ісламська Республіка Іран і Королівство Саудівська Аравія домовилися відновити свої дипломатичні відносини та знову відкрити свої посольства та дипломатичні місії протягом максимум двох місяців», – йдеться у спільній заяві, підписаній у Пекіні за підсумками переговорів, що тривали з 6 березня.

Іран на переговорах представляв секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, а Саудівську Аравію – радник із національної безпеки Мусаїд аль-Айбан.

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Очікується, що тепер міністри закордонних справ Ірану та Саудівської Аравії проведуть зустріч, присвячену реалізації цього рішення та домовляться про обмін послами.

Сторони у заяві висловили подяку Китаю, де проходив фінальний раунд переговорів, а також Іраку та Оману, де переговори проходили у 2021 році та 2022 році.

Відносини між Іраном та Саудівською Аравією зіпсувалися на самому початку 2016 року, після того, як Ер-Ріяд стратив шиїтського священнослужителя, який критикував саудівську монархію. Потім в Ірані демонстранти напали і на саудівське посольство, після чого Ер-Ріяд розірвав стосунки з Тегераном.

Нагадаємо, конфлікт між Іраном та Саудівською Аравією, або «Холодна війна на Близькому сході», як його ще називають, триває від 1979 року. Причина – бажання домінувати у регіоні. Конфлікт викликаний багатьма розбіжностями, економічною і політичною боротьбою, яку сторони ведуть, застосовуючи релігію. Іран – це шиїтська ісламська республіка, а Саудівська Аравія – сунітська ісламська держава.