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Іран налагодив таємні постачання зброї до Росії: розслідування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іран налагодив таємні постачання зброї до Росії: розслідування
Мапа, на якій показано розташування двох кораблів на супутникових знімках, отриманих Sky News
інфографіка: Sky News

Схоже, Росії вже не вистачає власних патронів, снарядів та навіть бронежилетів із касками

У РФ практично вичерпані запаси боєприпасів і вона продовжує використовувати Іран як тилову базу. Так, у січні Тегеран направив до Москви 200 габаритних вантажів зі зброєю. Це з’ясував британський телеканал Sky News у своєму спецрозслідуванні.

У ньому йдеться, що 10 січня з іранського порту Амірабад вийшли два російські судна «Муса Джаліль» та «Бегей». 27 січня вони доставили в Астрахань 200 великотоннажних вантажних контейнерів.

Джерело в силових структурах Британії розповіло, що до партії увійшли 100 мільйонів патронів калібрів – 5,56, 7,62, 9, 12,7 та 14,5 мм – для пістолетів, штурмових гвинтівок, автоматів та кулеметів.
 
Крім того, для Росії відвантажили 300 тис. снарядів, таких як 40-мм постріли для гранатометів, 107-мм ПТУРСи, мінометні снаряди калібрів – 60, 81 і 120 мм, а також артилерійські (1 та 152 мм) та бронебійні снаряди (115 та 125 мм).

Судячи з розслідування, темпи використання зброї Росією можуть свідчити про те, що цього вантажу вистачить на кілька тижнів чи місяць боїв. Також на борту містилося приблизно 10 тис. бронежилетів та касок.
 
За даними телеканалу, Росія сплатила вантаж валізами готівки, щоб обійти санкції для Ірану.

Як нагадали журналісти, у 2022 році путінський режим обмежувався постачанням дронів Shahed-131, Shahed-136 та Mohajer-6. РФ перефарбовувала назви та видавала їх за свої «Герані». За інформацією видання, Іран нібито схвалив постачання ракет середнього радіусу дії Zolfaghar та Fateh-110, але їх застосування в Україні досі не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Кремль пригальмував з купівлею балістичних ракет в Ірану.

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Теги: росія розслідування Іран боєприпаси

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