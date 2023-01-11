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Швейцарія блокує постачання військової допомоги Україні з Іспанії – глава Міноборони

Альона Боженко
glavcom.ua
Швейцарія блокує постачання військової допомоги Україні з Іспанії – глава Міноборони
Швейцарія блокує постачання певної військової допомоги Україні
фото ілюстративне

Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії

Швейцарія накладає вето на постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, передає Europa Press.

«Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але нам потрібен дозвіл від Швейцарії, якого вона не дає нам тепер», – сказала вона.

За словами міністра, війна в Україні показала, що «ми живемо в ситуації абсолютної незахищеності».  При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.

Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії (нові поранені прибудуть цієї суботи на лікування до мадридського госпіталю) та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.

Також глава Міноборони Іспанії наголосила на посиленні східного флангу Альянсу й підтвердила готовність Мадрида до колективної оборони. 

«Будь-який мінімальний напад на країну НАТО призведе до спрацювання статті 5, і країни будуть діяти на захист миру», – підтвердила вона.

Нагадаємо, 16 грудня, Федеральна рада Швейцарії ухвалила нові санкції проти Росії відповідно до останніх обмежувальних заходів Європейського Союзу.

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Теги: нейтралітет напад Іспанія війна Міноборони санкції міністр

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