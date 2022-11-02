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Швейцарія покарала Іран за постачання дронів РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швейцарія покарала Іран за постачання дронів РФ
фото з відкритих джерел

Швейцарія приєдналася до санкції Європейського Союзу

Швейцарія приєдналася до санкції Європейського Союзу проти Ірану, який постачає Росії дрони-камікадзе. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені проти Ірану у зв'язку з нинішніми протестами. Зазначається, що рішення було прийнято з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

Нагадаємо, уряд Великої Британії запровадив санкції проти ще чотирьох олігархів РФ, які причетні до фінансування війни проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста. Як повідомлялося, з 13 вересня, коли Росія вперше застосувала проти України іранські безпілотники Shahed 136, українські військові збили 273 дрони-камікадзе.

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Теги: військові президент росія санкції Україна фінансування Швейцарія Іран

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