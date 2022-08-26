Швейцарський дипломат: пошуки російських грошей тривають

Посол: «Заморожувати потрібно лише активи фізичних осіб, компаній та організацій, які включені до санкційних списків»

За останніми даними, у Швейцарії заморожено російські активи на суму $6,8 млрд. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Вільд розповів, що Швейцарія заморожує гроші російських олігархів, які потрапили до санкційного списку.

«У Швейцарії було заморожено та викрито активи російських громадян та організацій на суму 6,7 мільярда швейцарських франків (станом на липень 2022 року). Обсяг заморожених активів є дуже високим порівняно з попередніми режимами санкцій, а також вигідно відрізняється від вартості активів, заморожених іншими країнами, які ввели санкції. Тим часом пошуки російських грошей тривають. Але маймо на увазі: заморожування активів аж ніяк не поширюється на всі російські активи. Заморожувати потрібно лише активи фізичних осіб, компаній та організацій, які включені до санкційних списків», – зазначив посол.

Він вважає, що така ситуація не лише у Швейцарії, а скрізь, де російські олігархи вкладають гроші за кордонами Росії.

«Тому це великий виклик для західного світу знайти та заморозити російські активи. Але важливо, щоб ви знали, що у нас немає політики захисту цих коштів і ми не хочемо їх захищати. Якщо ми їх знаходимо, якщо нам про них повідомляють, то ці активи мають бути заморожені негайно», – додав Вільд.

Посол Швейцарії в Україні також пояснив, чи будуть ці активи передані Україні для відбудови внаслідок російської агресії.

«Це питання стосується фази після замороження та конфіскації. Справді, це виклик для верховенства права майже для кожної юрисдикції – здійснити перехід в односторонньому порядку та без рішення суду від заморожування активів до конфіскації цих активів з метою їх передачі Україні», – підкреслив Вільд.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про нові санкційні обмеження щодо Росії. Перш за все, вони стосуються імпорту золота.

Саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.