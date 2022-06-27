Україна отримає гроші за російську нафту

Гроші, отримані за збільшення мит на російську нафту, отримуватиме Україна

Найсильніші країни світу домовилися зламати санкціями російський військово-промисловий комплекс

Саміт групи G7, що відбувається зараз у Німеччині, узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Про домовленості на саміті «Великої сімки» повідомляють світові ЗМІ.

Так, видання AFP пише, що країни G7 на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, великі країни домовилися, що кошти, акумульовані за допомого збільшення торговельного мита на російську нафту, будуть спрямовані на допомогу Україні.

Китайське державне видання CGTN заявило, що лідери «Великої сімки» узгодили нові санкції проти Росії.

Ці санкції мають ще більше обмежити доступ країни-агресора до західних технологій, які необхідні Кремлю для функціонування військово-промислового комплексу.

Очікується, що офіційно про ці санкції світові лідери повідомлять у вівторок, 28 червня.

Нагадаємо, лідери країн «Великої сімки» на саміті спрогнозували глобальну економічну кризу. Крім того, вони, за інформацією видання Bloomberg, заявили про безстрокову підтримку України.

Сьогодні ж, 27 червня, нові санкції проти Росії оголосила Японія.

А російські підприємці уже скаржаться на наслідки санкцій, які були запроваджені раніше.