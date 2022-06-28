Золото, авіація, вантажівки: США вдарили новими санкціями по Росії

Сполучені Штати запровадили санкції проти величезної російської корпорації, яка виробляє озброєння для армії окупантів

Санкційні обмеження стосуються перш за все державної корпорації «Ростех»

Міністерство фінансів США оголосило про нові санкційні обмеження щодо Росії. Перш за все, вони стосуються імпорту золота. Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.

Сполучені Штати заборонили ввозити на територію країни золото російського походження. Виняток складає той дорогоцінний метал, який на момент запровадження санкцій перебував за межами Росії.

Під санкції мінфіну США підпадає тепер державна корпорація «Рлстеж», створена, як зазначається у поясненні, для консолідації технологічного, аерокосмічного та військово-промислового потенціалу країни-агресора.

Перш за все, санкції були запроваджені проти авіаційної складової «Ростеха». Йдеться про такі компанії, як «Туполєв», Об’єднана авіабудівна компанія», «Корпорація «Іркут» (виробляє винищувачі для російської армії), «Авіаційний комплекс імені Ілюшина», «Об’єднана двигунобудівна корпорація», «Технодинаміка» (виробник авіаційного обладнаня) та ін.

Серед компаній, які працюють на російську оборонку, санкції ударили по «Роселектроніці», «Концерну Автоматика» та низці науково-дослідних інститутів.

Мінфін США запровадив санкції проти компаній, які експортують свою продукцію. У списку є головний російський виробник вантажівок, компанія КамАЗ. Крім того, санкції торкнуться і дев’яти дочірніх підприємств цієї автокорпорації.

Персональні санкції отримав генеральний директор КамАЗа Сергій Когогін.

Сполучені Штати запровадили санкції проти низки фізичних та юридичних осіб, які є частиною мережі таємних закупівель, пов’язаної із ФСБ Росії. Це, зокрема, зареєстрована у Гонконзі компанія EMC Sud Limited та пов’язані з нею Олександр Кокорєв, його дружина Наталя та Дмитро Афанасьєв.

Крім того, до санкційного списку внесені учасники війни проти України. Наприклад, громадська організація «Союз добровольців Донбасу». Серед осіб, пов’язаних із цим «Союзом», під санкції потрапив колишній донбаський гауляйтер Олександр Бородай.

Нагадаємо, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.

Крім того, за інформацією Bloomberg, країни G7 хочуть обмежити ціни на газ із Росії.