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Суд конфіскував активи депутата Держдуми Бабашова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Суд конфіскував активи депутата Держдуми Бабашова
Підсанкційний російський депутат Леонід Бабашов
Фото: Telegram / Бабашов на связи Z

Посадовець активно виступав за легалізацію анексії окупованих територій України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата Леоніда Бабашова щодо конфіскації його активів. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

«24 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів на підставі пункту 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», – йдеться в повідомленні без згадування прізвища російського посадовця.

За словами голови департаменту санкційної політики мін’юсту Інни Богатих, йдеться саме про Бабашова – депутата державної думи РФ від політичної партії «Единая Россия». Посадовець активно висловлює публічну підтримку путінському режиму, підтримав закони про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між РФ та так званими «ЛНР» та «ДНР», а також низку законів, якими РФ намагається легалізувати анексію окупованих територій України. 

Зазначається, що рішенням суду в дохід держави стягнуто нерухомість і земельні ділянки в Криму, корпоративні права та рухоме майно. Рішення може бути оскаржено протягом п'яти днів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру депутату державної думи РФ Ігорю Кастюкевичу, який сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. 

Теги: санкції Антикорупційний суд майно росія депутат

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