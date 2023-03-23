Латинська Америка починає відвертатися від Росії

«Бразилія є підписантом Римського договору й учасником МКС, і в разі приїзду Путіна на її територію його очікують «наслідки»»

Аргентина й Бразилія засмутили РФ

Поки світ стежив за візитом до Росії товариша Сі й продовжує коментувати підсумки його переговорів з товаришем Пу, цікаві і, як на мене, симптоматичні процеси почали відбуватися на російському напрямку зовнішньої політики двох південноамериканських гігантів - Аргентини та Бразилії.

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Ще зовсім недавно, наприкінці січня цього року, президент Аргентини Альберто Фернандес заявляв, що не відмовиться від діалогу з Росією, а 3 лютого прибув до Москви, де, як із захватом повідомляли російські ЗМІ, «Путін і Фернандес потиснули один одному руки, обійнялися і розпочали переговори».

Березневі ж повідомлення тамтешніх ЗМІ свідчать про позитивні зміни в політиці згаданих держав, не в останню чергу завдяки виховній роботі США. Згадаймо хоча б виступ на початку березня на саміті міністрів закордонних справ G20 (до якої входять і Аргентина з Бразилією) держсекретаря Ентоні Блінкена. Тоді Блінкен чітко пов'язав війну РФ проти України з такою важливою для багатьох країн світу темою продовольчої безпеки і недвозначно застеріг: «Якщо ми дозволимо Росії безкарно робити те, що вона робить в Україні, це стане сигналом для потенційних агресорів у всьому світі, що їм таке теж може зійти з рук.»

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Як відомо, Аргентина й Бразилія (яка, між іншим, є партнером Росії по БРІКС) засмутили РФ, підтримавши 23 лютого резолюцію ГА ООН «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні».

А вже в середині березня Альберто Фернандес засудив вторгнення і зажадав від Росії виконання норм ООН. Ще далі пішла аргентинська опозиція. «Аргентина не може бути нейтральною, якою була в інші історичні моменти... Аргентина повинна бути разом з усіма демократичними країнами і винести за дужки свої відносини з Російською Федерацією, яка ламає всі правила», - заявила в парламенті лідер опозиційної «Республіканської пропозиції» Патрісія Буллріч. Та сама Патрісія Буллріч, яка була міністром національної безпеки під час скандалу зі знайденою в лютому 2018 року в школі при посольстві РФ у Буенос-Айресі великою партією наркотиків.

І ось свіжа заява міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри про те, що його країна є підписантом Римського договору й учасником МКС, і в разі приїзду Путіна на її територію його очікують «наслідки». Відвертіше глава МЗС не міг би висловитися.

Важливо, що Аргентина й Бразилія справді гіганти, до яких дослухаються інші держави регіону.

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Звісно, я маю на увазі не Кубу (де Україна всупереч здоровому глузду досі утримує посольство), Нікарагуа та Венесуелу. Впаде московський режим, впадуть і їхні.