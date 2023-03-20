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Білий дім: У Китаї повинні почути українську точку зору

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Білий дім: У Китаї повинні почути українську точку зору
фото: dw.com

Росія та Китай намагаються підірвати світовий порядок

У Білому домі заявили, що обидві країни підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю Fox News.

«Обидві країни підривають міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати і багато наших союзників та партнерів вибудовували після закінчення Другої світової війни. Вони хотіли б переписати правила гри в усьому світі», – заявив речник.

Кірбі заявив, що у США стежитимуть за перебігом подій у Москві під час зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента РФ Путіна. За словами речника, Китай та Росія посилюють співпрацю і відносини останнім часом.

Джон Кірбі також прокоментував «мирний план» КНР, зазначивши, що у США піддають сумнівам наміри Китаю щодо цієї війни. 

«Ми вже казали раніше й повторимо це сьогодні, що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно, це лише узаконить російські завоювання на цей момент», – заявив Джон Кірбі.

Кірбі висловив сподівання, що Сі Цзіньпін намагатиметься з’ясувати думку українців шляхом перемовин.

«Ми вважаємо, що китайці повинні почути українську точку зору», – заявив Кірбі.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін збирається зустрітися зі звинуваченим у воєнних злочинах Путіним найближчим часом.

Теги: росія Китай правила Сі Цзіньпін переговори США

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