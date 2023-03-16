Хто з нардепів подав декларацію: повний список

Серед тих, хто подав декларації, немає керівництва ВР, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп

До завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх

Лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали до НАЗК декларації за 2021 рік. Більшість із них – представники «Слуги народу». Про це повідомляє Рух «Чесно».

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Станом на 14 березня 2023 року лише 29 нардепів Верховної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх.

Найбільше нардепів-декларантів у владній фракції «Слуги народу» – 20 (8% від складу фракції), далі йдуть представники депутатських груп «Довіра» – 3 (17%), та «За майбутнє» – 2 (11%).

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У фракціях «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу» та серед нардепів від забороненої партії ОПЗЖ подано лише по одній декларації.

Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати.

Зазначимо, що в переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.

У НАЗК зазначають, що через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно.

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На сайті агентства є лічильник, який відображає статистику поданих декларацій та оновлюється щопонеділка.

У НАЗК підкреслили, що прослідковується чітка тенденція – рядові посадовці справно подають декларації, натомість кількість топ-чиновників і нардепів, які прозвітували, мінімальна.

Найменше декларацій подано від посадовців Офісу президента, Кабміну та народних депутатів.

Окрім того, через обмеження воєнного стану НАЗК не може здійснити перевірку декларацій, тож у разі подання неправдивої інформації декларант не отримає покарання.

Водночас у НАЗК в коментарі Руху ЧЕСНО зазначили, що сподіваються на швидкий розгляд законопроєкту голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії № 8071 та відновлення всіх вимог антикорупційних органів і громадськості.

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За словами лідерки Руху «Чесно» Віти Думанської, Рух ЧЕСНО звернувся за коментарем до голови фракції «Слуги народу», аби з’ясувати, коли цей проєкт потрапить на розгляд народних депутатів у сесійній залі. Наразі відповіді немає.

«Принагідно звертаємося до народних депутатів і депутатів місцевих рад і закликаємо подавати декларації. Прозорість – це важлива складова демократичного суспільства. Війна – не привід втрачати ті здобутки, які змогла напрацювати наша держава», – наголошує Думанська.

Зазначимо, що у вересні минулого року Арахамія зареєстрував законопроєкт № 8071, яким передбачається відновлення декларування та розблокування перевірок звітності партій. За словами автора законопроєкту, у ВРУ створено робочу групу для оперативного доопрацювання проєкту, а його ухвалення підтримує президент Зеленський та посли G7.

«Але, як ми знаємо, подібні заяви досить часто залишаються лише на рівні декларацій, а якщо влада не хоче реального вирішення проблеми, то для цього створюють «робочі групи», «спеціальні тимчасові комісії» та дорадчі органи без визначених прав та обов'язків. Суспільство має право знати про політичні фінанси тих людей, які розподіляють їхні ресурси», – резюмує Думанська.

За інформацією НАЗК, за минулий 2022 рік загалом уже подано 77300 декларацій, але кількість декларацій саме від народних депутатів наразі невідома.

Нагадаємо, що нещодавно голова НАЗК пояснив, чому карантин та воєнний стан вигідні політичним корупціонерам.

До слова, НАЗК розповіло, чому дані про е-декларації Зеленського та Єрмака – за сімома замками.