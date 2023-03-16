Головна Країна Політика
search button user button menu button

Хто з нардепів подав декларацію: повний список

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто з нардепів подав декларацію: повний список
Серед тих, хто подав декларації, немає керівництва ВР, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп
фото з відкритих джерел

До завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх

Лише 7% народних депутатів Верховної Ради добровільно подали до НАЗК декларації за 2021 рік. Більшість із них – представники «Слуги народу». Про це повідомляє Рух «Чесно».

Станом на 14 березня 2023 року лише 29 нардепів Верховної Ради добровільно подали щорічні декларації за 2021 рік. Однак до завершення воєнного стану громадяни і медіа не зможуть ознайомитися з деклараціями, а НАЗК – перевірити їх. 

Хто з нардепів подав декларацію: повний список фото 1

Найбільше нардепів-декларантів у владній фракції «Слуги народу» – 20 (8% від складу фракції), далі йдуть представники депутатських груп «Довіра» – 3 (17%), та «За майбутнє» – 2 (11%). 

У фракціях «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу» та серед нардепів від забороненої партії ОПЗЖ подано лише по одній декларації. 

Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати. 

Хто з нардепів подав декларацію: повний список фото 2

Зазначимо, що в переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.

У НАЗК зазначають, що через обмеження воєнного стану декларування за 2021 рік відбувається добровільно. 

На сайті агентства є лічильник, який відображає статистику поданих декларацій та оновлюється щопонеділка.

Хто з нардепів подав декларацію: повний список фото 3

У НАЗК підкреслили, що прослідковується чітка тенденція – рядові посадовці справно подають декларації, натомість кількість топ-чиновників і нардепів, які прозвітували, мінімальна. 

Найменше декларацій подано від посадовців Офісу президента, Кабміну та народних депутатів.

Окрім того, через обмеження воєнного стану НАЗК не може здійснити перевірку декларацій, тож у разі подання неправдивої інформації декларант не отримає покарання.

Водночас у НАЗК в коментарі Руху ЧЕСНО зазначили, що сподіваються на швидкий розгляд законопроєкту голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії № 8071 та відновлення всіх вимог антикорупційних органів і громадськості. 

За словами лідерки Руху «Чесно» Віти Думанської, Рух ЧЕСНО звернувся за коментарем до голови фракції «Слуги народу», аби з’ясувати, коли цей проєкт потрапить на розгляд народних депутатів у сесійній залі. Наразі відповіді немає. 

«Принагідно звертаємося до народних депутатів і депутатів місцевих рад і закликаємо подавати декларації. Прозорість – це важлива складова демократичного суспільства. Війна – не привід втрачати ті здобутки, які змогла напрацювати наша держава», – наголошує Думанська.

Зазначимо, що у вересні минулого року Арахамія зареєстрував законопроєкт № 8071, яким передбачається відновлення декларування та розблокування перевірок звітності партій. За словами автора законопроєкту, у ВРУ створено робочу групу для оперативного доопрацювання проєкту, а його ухвалення підтримує президент Зеленський та посли G7. 

«Але, як ми знаємо, подібні заяви досить часто залишаються лише на рівні декларацій, а якщо влада не хоче реального вирішення проблеми, то для цього створюють «робочі групи», «спеціальні тимчасові комісії» та дорадчі органи без визначених прав та обов'язків. Суспільство має право знати про політичні фінанси тих людей, які розподіляють їхні ресурси», – резюмує Думанська.

За інформацією НАЗК, за минулий 2022 рік загалом уже подано 77300 декларацій, але кількість декларацій саме від народних депутатів наразі невідома.

Нагадаємо, що нещодавно голова НАЗК пояснив, чому карантин та воєнний стан вигідні політичним корупціонерам.

До слова, НАЗК розповіло, чому дані про е-декларації Зеленського та Єрмака – за сімома замками.

Читайте також: Корупційний карантин, бездомні депутати і підроблений закон. Інтерв’ю з главою НАЗК
Теги: депутат партії декларація держава фінанси влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки країна оговтується від землетрусів, президент Туреччини поспішає на вибори
Ердоган повідомив, коли відбудуться вибори президента Туреччини
1 березня, 17:13
Навіщо РФ створює колотнечу довкола Молдови: розвідка назвала дві цілі
Навіщо РФ створює колотнечу довкола Молдови: розвідка назвала дві цілі
2 березня, 08:58
Звідки насправді взявся Covid-19? Між США та Китаєм розгорівся скандал
Звідки насправді взявся Covid-19? Між США та Китаєм розгорівся скандал
3 березня, 18:35
Нардеп вважає: дуже правильним кроком було би введення військових адміністрацій в усіх населених пунктах, де тривають бойові дії
Представник президента: за рік війни влада Чернігова не вирішила безпекове питання
7 березня, 21:45
Надбавку отримають пенсіонери, що працюють
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
12 березня, 16:50
Прем'єр-міністр буде втілювати проєкт в рамках оновленої дипломатичної та оборонної стратегії країни
У Британії створюють підрозділ протидії китайським і російським шпигунам
14 березня, 05:30
Кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт: деталі
Кремль розробив стратегічний план із перетворення Молдови на свій сателіт: деталі
Вчора, 11:51
Правопорушників планують ідентифікувати та оштрафувати
Протести у Тбілісі: проросійські радикали спалили прапор ЄС біля парламенту Грузії (фото)
14 березня, 15:05
Скандальний нардеп Олександр Дубінський
ЗМІ Коломойського відбілюють репутацію підсанкційного нардепа Дубінського
Вчора, 15:40

Політика

Хто з нардепів подав декларацію: повний список
Хто з нардепів подав декларацію: повний список
Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
Депутатка Безугла перелічила гріхи звільненого голови Луганської ОВА
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
«Не пробачимо жодної зруйнованої долі»: Зеленський записав звернення у річницю трагедії в Маріуполі
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію
Сучасні «гітлери»: Данілов пояснив, як слід перейменувати Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
27K
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
26K
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
22K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
20K
Звернення монахів Лаври: РНБО прокоментувала відео
18K
Чому держава не забирає Почаївську лавру у Московського патріархату? Коментар директора заповідника

Новини

Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Сьогодні, 04:33
Канада озброює Україну: Києву передадуть нові Leopard 2, снаряди та гаубиці
Вчора, 23:14
У Анкарі пояснили, на скільки днів може бути продовжена зернова угода
Вчора, 22:24
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Вчора, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту