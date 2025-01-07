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Ціна газу в Європі впала до рекордних значень – ICE

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціна газу в Європі впала до рекордних значень – ICE
Зростання ціни газу у Європі тимчасово припинилось
фото із відкритих джерел

ICE: ціна газу в Європі знизилася до мінімуму з кінця грудня

Ціна газу в Європі під час біржових торгів 6 січня знизилася до мінімуму з 31 грудня 2024 року, про це свідчать дані лондонської біржі ICE. Вартість впала майже на 4%, до показника $507,5 за тисячу кубометрів.

Лютневі ф'ючерси за індексом TTF, що належить найбільшому європейському хабу, на початку торгів коштували близько $522,6 (-1%). Останні ф'ючерси торгувалися за ціною $507,5 (-3,9%).

Раніше стало відомо, що ціни на газ у європейських країнах досягли максимального рівня з жовтня 2023 року.

При цьому наприкінці грудня ціна газу в Європі під час біржових торгів зросла до максимальних з 27 листопада 2023 року $536 за 1 тис. грн. куб. м. Основною причиною зростання цін стало очікування припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня. Зростання з початку дня становило понад 4%. Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах зросла більш як до $536 за тисячу. куб. м, або 50 євро за МВт/год. Учасники ринку виявили занепокоєння щодо майбутніх постачань.

Водночас раніше, а саме 3 січня, вартість газу на торгах у Європі зросла до максимального з жовтня 2023 року рівня. У якийсь момент вона досягала $540 за 1 000 кубометрів. Зазначається, що блакитне паливо подорожчало на тлі припинення постачання російського газу до Європи через Україну. Крім того, як стверджується, на ціну вплинуло призупинення роботи заводу з виробництва скрапленого природного газу в норвезькому Хаммерфесті.

Нагадаємо, постачання російського газу до країн Євросоюзу через Україну було завершено у перший день 2025 року. Український газотранспортний оператор заявляє, що Росія не заявляла про потік газу українськими трубопроводами на 1 січня.

Рішення було прийнято після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує продовжувати угоду. Він підкреслив, що його рішення важливе для того, щоб не дозволити Кремлю «заробити додаткові мільярди» на українській крові.

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Теги: росія газ економіка Європа

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