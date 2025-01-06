Зупинка транзиту російського газу – геополітична перемога України

«Зупинка транзиту – це не лише економічне або технічне рішення, а й символ незалежності та геополітичної сили України»

Уявіть перший ранок нового року – 1 січня 2025 року. Сонце ще тільки сходить над Україною, а в газотранспортній системі країни вже відбувається історична подія: українська ГТС вперше за десятиліття працює без транзиту російського газу. Цей момент став кульмінацією стратегічного рішення, яке багато хто називає одним із найбільш далекоглядних кроків у новітній історії країни.

Кінець епохи газової залежності

Рішення припинити транзит російського газу через територію України символізує остаточний розрив зі спадком радянської епохи. Газова залежність, яка понад півстоліття була основою енергетичної політики Європи, тепер залишилася у минулому. Згідно з офіційним повідомленням оператора ГТС України, співпраця з російським «Газпромом» завершилася, а газотранспортна система країни успішно адаптована до нових умов.

Ця зміна є не лише технічним досягненням, але й політичним сигналом для всього світу. Відтепер Україна демонструє свою енергетичну незалежність і підтверджує свою роль надійного партнера для Європейського Союзу.

Геополітичні наслідки: стратегічний удар по Росії

Крах «газової стратегії» Кремля. Роки зусиль володимира путіна, інвестицій у мільярди доларів і спроб посилити вплив на Європу через газ – усе це тепер втрачає сенс. Росія втрачає свій преміальний європейський ринок і основний інструмент «газового шантажу». Посилення співпраці зі США. Зростання постачання зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів до ЄС відкриває нові горизонти для стратегічного партнерства України з Америкою. Особливо це важливо в контексті політичного курсу адміністрації Трампа. Економічний удар по «Газпрому». Втрата ринку ЄС означає зменшення доходів російської державної корпорації, що негативно вплине на її капіталізацію та внутрішню економічну стабільність. Залежність від Китаю. Без європейського ринку Росія стає ще більш залежною від Китаю, що створює додатковий тиск на російські політичні еліти.

Вигоди для України

Україна підготувалася до нових умов заздалегідь. Збільшення гарантованих потужностей для імпорту газу з Польщі та через «Вертикальний коридор» дозволяє уникнути дефіциту. Крім того, оптимізація витрат та інфраструктури робить ГТС більш ефективною.

Хоча транзит приносив близько 800 млн доларів щорічно, значна частина цих коштів витрачалася на технічний газ. Зменшення операційних витрат компенсує цю втрату, а підвищення тарифів торкнеться лише промислових споживачів.

Виклики та ризики

Попри успіхи, рішення має і свої ризики:

погіршення відносин із сусідніми країнами, такими як Словаччина та Угорщина. Однак ці конфлікти були неминучими через проросійську позицію окремих політиків;

ракетні атаки на ГТС із боку Росії. Проте ці дії спостерігалися навіть за наявності транзиту.

Зупинка транзиту – це не лише економічне або технічне рішення, а й символ незалежності та геополітичної сили України. Президент України продемонстрував, що країна здатна робити стратегічні кроки навіть у складних умовах війни. Це рішення показує, що Україна готова до нових викликів і вміє перетворювати ризики на можливості. 2025 рік починається з нової епохи для України – епохи енергетичної незалежності та геополітичної зрілості.