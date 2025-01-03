Україна закрутила вентиль Росії: що відбувається із цінами на газ

Ціни на газ у Європі сягли максимуму з жовтня 2023 року

Вартість газу на торгах у Європі зросла до максимального з жовтня 2023 року рівня. Про це пише Bloomberg.

У якийсь момент вона досягала $540 за 1 000 кубометрів. Зазначається, що блакитне паливо подорожчало на тлі припинення постачання російського газу до Європи через Україну.

Крім того, як стверджується, на ціну вплинуло призупинення роботи заводу з виробництва скрапленого природного газу в норвезькому Хаммерфесті. Він припинив виробництво до 9 січня через відмову компресора.

Reuters у статті «Епоха російського газу в Європі закінчується» повідомило, що зупинка постачання енергоресурсу мало вплине на ціни для споживачів у Євросоюзі, оскільки покупці російського газу, такі як Австрія та Словаччина, організували альтернативні поставки, а Угорщина отримує газ через «Турецький потік».

Водночас у окупованому Росією Придністров'ї всі промислові підприємства зупинили роботу. Причиною цьому стала енергетична криза, яка спіткала регіон Молдови.

Нагадаємо, постачання російського газу до країн Євросоюзу через Україну було завершено у перший день 2025 року. Український газотранспортний оператор заявляє, що Росія не заявляла про потік газу українськими трубопроводами на 1 січня.

Рішення було прийнято після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує продовжувати угоду. Він підкреслив, що його рішення важливе для того, щоб не дозволити Кремлю «заробити додаткові мільярди» на українській крові.