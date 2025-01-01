Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Удар по Путіну: Euronews пояснило, як Європа позбавляється газу із Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Путіну: Euronews пояснило, як Європа позбавляється газу із Росії
Росія припиняє постачання газу до Європи через Україну через закінчення п'ятирічного транзитного контракту
фото із відкритих джерел

Росія починає скорочувати постачання газу до Європи через Україну, оскільки на Новий рік закінчується п’ятирічна довоєнна угода

Постачання російського газу до країн Євросоюзу через Україну було завершено у перший день 2025 року. Український газотранспортний оператор заявляє, що Росія не заявляла про потік газу українськими трубопроводами на 1 січня. Про це пише Euronews.

«Це знаменує кінець п’ятирічної угоди, підписаної у 2019 році між двома ворогуючими країнами, яка дозволяла Москві експортувати зріджений природний газ (СПГ) на континент транзитом через Україну перед тим, як перенаправляти його до кінцевого пункту призначення», – йдеться у статті Euronews. 

Рішення було прийнято після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує продовжувати угоду. Він підкреслив, що його рішення важливе для того, щоб не дозволити Кремлю «заробити додаткові мільярди» на українській крові.

«Закриття найстарішого газового маршруту Росії до Європи завершує десятиліття бурхливих відносин з континентом, які почалися в 2014 році з анексією українського Кримського півострова», – пишуть журналісти.

Цифри, оприлюднені Брюсселем, свідчать, що російський газ становив близько 8% від загального імпорту газу в блок у 2023 році. Для контрасту, ця цифра становила понад 40% у 2021 році.

ЄС шукав альтернативні джерела енергії в Катарі та США. Очевидно, ця зміна була ефективною, оскільки «Газпром» зафіксував збиток у 6,73 мллд євро вперше за два з половиною десятиліття.

Незважаючи на те, що Брюссель суттєво скоротив імпорт російського газу, ряд східних країн ЄС все ще значною мірою залежать від нього.

Такі країни, як Австрія та Словаччина, все ще імпортують величезну кількість російського газу, що становить приблизно 5 мільярдів євро доходу для Москви. Словаччина навіть заявила готова припинити транзит газу через Україну.

У Відні кажуть, що збоїв у постачанні не прогнозують, оскільки вони мали диверсифіковані джерела, імпортуючи СПГ через Італію та Німеччину, і створили великі резерви.

Словаччина також готувалася та повідомила про відсутність дефіциту, хоча Братислава тепер стикатиметься з додатковими приблизно 177 євро транзитних зборів на альтернативних маршрутах, оскільки газ тепер імпортуватиметься із заходу, а не зі сходу.

Очікується, що інші європейські країни, які не є членами ЄС, також постраждають. За прогнозами, Молдова, яка колись була частиною Радянського Союзу, зазнає серйозних втрат.Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами   Парламент Молдови для заощадження електроенергії доручив зменшити щонайменше на 30% внутрішнє освітлення будівлі та відключити декоративне зовнішнє. 

Читайте також:

Теги: газ росія Газпром Молдова Словаччина імпорт транзит Брюссель Володимир Зеленський президент парламент Австрія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чаушеску, Асад... Путін наступний?
Чаушеску, Асад... Путін наступний?
17 грудня, 2024, 09:32
Трамп віддав пас на Путіну
Трамп запропонував Путіну розпочати діалог. Думки з цього приводу
8 грудня, 2024, 14:02
За словами правоохоронців, казино фінансувало оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації
ДБР повідомило про підозру власникам і керівництву онлайн-казино через зв'язки з Росією
5 грудня, 2024, 15:05
РДК має на меті повалити рнжим Путіна
Колишній офіцер ФСБ, який воює за Україну, описав майбутнє Росії
8 грудня, 2024, 18:35
Робота Контактної групи буде спрямована на розробку єдиної позиції завершення війни
Зеленський повідомив про створення Контактної групи щодо шляхів завершення війни
9 грудня, 2024, 18:54
Євген Клопотенко та Акім Галімов під час зйомок у храмі
Клопотенко зняв у Трапезному храмі Лаври кулінарне шоу. У Московської церкви істерика
15 грудня, 2024, 15:57
У 2022 році Ігор Кирилов проводив брифінги міноборони, на яких розповідав про теракти, що готуються на території Росії
Стало відоме ім’я ліквідованого у Москві генерала
17 грудня, 2024, 07:09
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування
23 грудня, 2024, 18:31
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58

Економіка

Удар по Путіну: Euronews пояснило, як Європа позбавляється газу із Росії
Удар по Путіну: Euronews пояснило, як Європа позбавляється газу із Росії
Цьогоріч статки 500 найбагатших людей світу встановили новий рекорд
Цьогоріч статки 500 найбагатших людей світу встановили новий рекорд
США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
США ввели санкції проти осіб з Росії та Ірану, які втручалися в американські вибори
США встановили економічний рекорд у 2024 році
США встановили економічний рекорд у 2024 році
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 січня: ситуація на фронті
74K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 січня 2025
31K
«Те, чого ми так усі чекаємо». Буданов дав прогноз на 2025 рік
13K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
9285
У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua