Росія починає скорочувати постачання газу до Європи через Україну, оскільки на Новий рік закінчується п’ятирічна довоєнна угода

Постачання російського газу до країн Євросоюзу через Україну було завершено у перший день 2025 року. Український газотранспортний оператор заявляє, що Росія не заявляла про потік газу українськими трубопроводами на 1 січня. Про це пише Euronews.

«Це знаменує кінець п’ятирічної угоди, підписаної у 2019 році між двома ворогуючими країнами, яка дозволяла Москві експортувати зріджений природний газ (СПГ) на континент транзитом через Україну перед тим, як перенаправляти його до кінцевого пункту призначення», – йдеться у статті Euronews.

Рішення було прийнято після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує продовжувати угоду. Він підкреслив, що його рішення важливе для того, щоб не дозволити Кремлю «заробити додаткові мільярди» на українській крові.

«Закриття найстарішого газового маршруту Росії до Європи завершує десятиліття бурхливих відносин з континентом, які почалися в 2014 році з анексією українського Кримського півострова», – пишуть журналісти.

Цифри, оприлюднені Брюсселем, свідчать, що російський газ становив близько 8% від загального імпорту газу в блок у 2023 році. Для контрасту, ця цифра становила понад 40% у 2021 році.

ЄС шукав альтернативні джерела енергії в Катарі та США. Очевидно, ця зміна була ефективною, оскільки «Газпром» зафіксував збиток у 6,73 мллд євро вперше за два з половиною десятиліття.

Незважаючи на те, що Брюссель суттєво скоротив імпорт російського газу, ряд східних країн ЄС все ще значною мірою залежать від нього.

Такі країни, як Австрія та Словаччина, все ще імпортують величезну кількість російського газу, що становить приблизно 5 мільярдів євро доходу для Москви. Словаччина навіть заявила готова припинити транзит газу через Україну.

У Відні кажуть, що збоїв у постачанні не прогнозують, оскільки вони мали диверсифіковані джерела, імпортуючи СПГ через Італію та Німеччину, і створили великі резерви.

Словаччина також готувалася та повідомила про відсутність дефіциту, хоча Братислава тепер стикатиметься з додатковими приблизно 177 євро транзитних зборів на альтернативних маршрутах, оскільки газ тепер імпортуватиметься із заходу, а не зі сходу.

Очікується, що інші європейські країни, які не є членами ЄС, також постраждають. За прогнозами, Молдова, яка колись була частиною Радянського Союзу, зазнає серйозних втрат.Парламент Молдови зменшив освітлення, депутати не користуються ліфтами Парламент Молдови для заощадження електроенергії доручив зменшити щонайменше на 30% внутрішнє освітлення будівлі та відключити декоративне зовнішнє.