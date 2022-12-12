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У Китаї різко збільшився рівень безробіття – The Guardian

Альона Боженко
glavcom.ua
У Китаї різко збільшився рівень безробіття – The Guardian
У Китаї спостерігається різке зростання безробіття
фото ілюстративне

Економіка Китаю пішла на спад через коронавірусні обмеження у країні, зазначають експерти

Кожен п'ятий міський житель у Китаї втратив роботу. Сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР. Про це повідомляє The Guardian.

Китайські економісти зазначають, що тривожні прогнози виникли ще на початку жорстких карантинних обмежень, проте зараз країна зіткнулася з наслідками боротьби з коронавірусом.

«Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Однак цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення», – пише видання з посиланням на експертів.
 
Послаблення антиковідних обмежень у Китаї, на яке погодився піти уряд КНР, вітала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть «підняти регіональну економіку».
 
«Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки», – сказала Георгієва після саміту у східному китайському місті Хуаншань.

Разом з тим американський лідер Джо Байден заявив, що темпи зростання американської економіки у 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю.

«Такого не було з 1976 року», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. Після цього у країні спалахнули масові акції атиковідних протестів. 


 

Теги: коронавірус економіка Китай

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