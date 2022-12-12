У Китаї різко збільшився рівень безробіття – The Guardian

Економіка Китаю пішла на спад через коронавірусні обмеження у країні, зазначають експерти

Кожен п'ятий міський житель у Китаї втратив роботу. Сильний стрес переживає малий та середній бізнес КНР. Про це повідомляє The Guardian.

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Китайські економісти зазначають, що тривожні прогнози виникли ще на початку жорстких карантинних обмежень, проте зараз країна зіткнулася з наслідками боротьби з коронавірусом.

«Китай був двигуном регіонального зростання з минулого століття. Однак цього року, за прогнозами, вперше з 1990 року він відстане від своїх сусідів, що матиме катастрофічні наслідки для його населення», – пише видання з посиланням на експертів.



Послаблення антиковідних обмежень у Китаї, на яке погодився піти уряд КНР, вітала директор-розпорядник МВФ Крістіна Георгієва, яка зазначила, що ці кроки зможуть «підняти регіональну економіку».



«Це може бути дуже корисним для китайського народу та економіки, а також добре для Азії та світової економіки», – сказала Георгієва після саміту у східному китайському місті Хуаншань.

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Разом з тим американський лідер Джо Байден заявив, що темпи зростання американської економіки у 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю.

«Такого не було з 1976 року», – наголосив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування. Після цього у країні спалахнули масові акції атиковідних протестів.



