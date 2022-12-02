Китай через масові протести вирішив послабити ковідний карантин – ЗМІ

Китай готується пом'якшити карантинні обмеження через Covid-19

У Китаї на тлі масштабних антиковідних протестів, що тривають тиждень, збираються оголосити найближчими днями про послаблення своїх обмежувальних заходів і карантинних протоколів Covid-19 і скорочення масового тестування. Про це повідомляє Reuters.

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За даними джерел агентства, заходи, які мають бути оприлюднені, включають скорочення використання масового тестування та регулярних тестів на нуклеїнові кислоти, а також кроки, що дозволяють ізолювати громадян із позитивним тестом на Covid та близькі контакти вдома за певних умов.

При цьому китайські органи охорони здоров'я, які оголошують про ослаблення у своїх районах, не згадали протестів – найбільшої демонстрації громадянської непокори в Піднебесній за останні роки – які варіювалися від пікетів при свічках у Пекіні до вуличних зіткнень із поліцією в Гуанчжоу.

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Перед цим цілі спільноти відправляли на карантин, іноді на тижні, навіть після одного «позитивного» випадку.

Обурення найжорсткішими карантинними заходами у світі вилилося минулого тижня у демонстрації та акції суспільної непокори, безпрецедентних для Китаю з того часу, як Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році.

Зазначається також, що протести спалахнули, коли економіка країни вступає в нову еру набагато повільнішого зростання, ніж за останні десятиліття.

Менш ніж через 24 години після запеклих протестів у Гуанчжоу у вівторок влада як мінімум семи районів великого виробничого центру заявила, що знімає тимчасові обмеження. В одному окрузі заявили, що це дозволить знову відкрити школи, ресторани та підприємства, включаючи кінотеатри.

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У деяких містах також оголосили про послаблення.

Після цього, 1 грудня, була заява віце-прем'єра Сунь Чуньлань, яка займається зусиллями по боротьбі з Covid, про те, що варіант коронавірусу Omicron слабшає у своїй здатності викликати захворювання, що дозволяє Китаю покращити профілактичні заходи.

Раніше стало відомо, що попри всі зусилля китайської влади стримати епідемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї продовжує зростати. Влада країни змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування.